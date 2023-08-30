Сегодня в небе взойдет Голубая Луна – самая яркая в 2023 году

В ночь на 31 августа уральцы могут наблюдать редкое астрономическое явление – второе суперлуние за месяц. Естественный спутник Земли окажется на расстоянии 357 344 километра от нашей планеты, поэтому Луна в небе будет необычайно большой и яркой.

Это явление принято называть Blue Moon или «Голубая Луна». Название не имеет никакого отношения к цвету небесного светила. Вероятно, оно связано с английским фразеологизмом once in a Blue Moon, схожего по значению с русским «после дождичка в четверг» – то есть обозначает событие, которое случается крайне редко или вообще никогда.

Огромная Луна взойдет сегодня в 20:19 по уральскому времени. К сожалению, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода и дожди – как и на всей территории Свердловской области. Поэтому возможность увидеть Голубую Луну станет действительно удачей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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