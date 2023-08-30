ЕВРАЗ потратил 25 млн на шефскую помощь детсадам и школам

ЕВРАЗ помог подготовить к 1 сентября школы и детские сады Нижнего Тагила и Качканара. В них провели ремонт, обновлены оборудование и мебель, приобретена компьютерная техника. Для этого Компания направила более 25 млн рублей по программе шефской помощи.

В Нижнем Тагиле средства на реализацию проектов получили 23 школы, в том числе политехническая гимназия и 45 детских садов МАДОУ «Радость». В Качканаре – 8 школ, включая коррекционную, и 2 детских сада. Образовательные учреждения сами определяли, какой проект они реализуют к новому учебному году.

В Нижнем Тагиле школы закупают компьютерную технику, музыкальное оборудование для проведения праздников, атрибуты для театральных постановок, спортивные снаряды и инвентарь для уроков физкультуры, расходные материалы в лаборатории. В одной из школ оборудуют кабинет робототехники. Большинство школ направили благотворительную помощь на проведение ремонтов, в том числе актовых и спортивных залов, кровли, рекреации, кабинетов.

В Качканаре при поддержке компании в школы приобретается новая мебель, наглядные пособия, мультимедийная техника. В семи школах оборудованы центры детских инициатив – пространство для встреч детей в неформальной обстановке. В коррекционной школе будет оборудован кабинет информатики, в нем проведут ремонт и закупят новое компьютерное оборудование.

«В 2023 году мы изменили подходы к программе шефской помощи. Сделали ее более эффективной и масштабной. Перед новым учебным годом уделили внимание образовательным учреждениям Тагила и Качканара. Совместно с управлениями образований сделали так, чтобы новый учебный год начался для детей и педагогов с приятных эмоций, а занятия проводились более качественно», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Тагила благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на улучшение технического состояния помещений и приобретение оборудования, а также благоустройство территорий. В 12-ти детских садах объединения «Радость» устанавливаются новые окна. Для проведения ремонта в пятнадцати учреждениях закуплены строительно-отделочные материалы.

Также металлурги провели традиционную волонтерскую акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На собранные почти 100 тысяч рублей закупили необходимые вещи для школьников Тагила и Качканара.

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК шефствует над 45 детскими садами МАДОУ «Радость», 24 школами Нижнего Тагила и Нижнетагильским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, тесно сотрудничает с базовыми учреждениями высшего и среднего профессионального образования. ЕВРАЗ КГОК оказывает поддержку восьми общеобразовательным организациям, а также учреждениям дошкольного образования.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»