В Екатеринбургском зоопарке поселились Рон Уизли и Гермиона (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк представил посетителям своих новых обитателей. Это игрунки Жоффруа, которых назвали в честь персонажей саги о Гарри Поттере – Гермиона и Рон Уизли.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что четырехлетняя Гермиона приехала из Новосибирска, а годовалый Рон Уизли – из Красногорска. Игрунки питаются фруктами, листвой и насекомыми. В их рацион также входят каши, творог, куриное мясо и потроха. Особенно молодой паре нравятся виноград и арбуз.

Игрунка Жоффруа – эндемик Бразилии, который является одним из самых маленьких приматов. Длина тела животных – около 20 см, хвоста – около 29 см. Самцы весят 230-250 грамм. Самые маленькие достигают величины 13 см и весят 100 грамм.

Активны игрунки в дневное время и большую часть жизни проводят на деревьях. Живут преимущественно группами по 8-10 особей. Животные общительны, игривы, наблюдать за ними очень интересно.

Добавим, что они – не единственные обитатели зоопарка с «литературными» именами. Например, старшего самца в семье барсуков зовут Фродо, а одного из его детей – Бильбо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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