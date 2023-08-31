Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение из-за дождя

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участников дорожного движения к безопасному поведению в дождливую погоду. Ливни в городе продлятся 31 августа и 1 сентября.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем на мокрой дороге. Необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал. Следует избегать резких маневров и торможений, а при подъезде к пешеходным переходам – заблаговременно снижать скорость. Перед поездкой нужно проверить исправность стеклоочистителей.

Пешеходам в дождливую погоду рекомендуется использовать в верхней одежде световозвращающие элементы, чтобы водители могли вовремя заметить их на дороге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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