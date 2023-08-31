Цены на картофель и капусту упали еще ниже

В Свердловской области продолжается сезонное снижение цен на некоторые виды овощей.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю еще на 11% дешевле стал картофель, теперь он стоит в среднем 37,16 рубля за килограмм. Капуста подешевела до 42,36 рубля (-11,73%), лук – до 39,52 рубля (-10,57%). На 5,8% опустилась цена на морковь – 59,92 рубля. Яблоки стали дешевле примерно на 1,5% и стоят около 143 рублей.

В то же время некоторые виды овощей и фруктов, наоборот, выросли в цене. Почти на 3% за неделю подорожали свежие огурцы, теперь за них просят больше 89 рублей. Немного поднялась цена на помидоры – до 101,39 рубля. На 0,7% дороже стали бананы – 114,43 рубля.

Среди других категорий продуктов заметнее всего подорожали рис (131,8 рубля, +2,22%), куры замороженные (200,78 рубля, +2,14%), свинина (335,22 рубля, +1,97%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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