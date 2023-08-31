В России анонсировали подорожание хлеба на 10%. Можно ли сэкономить, если печь самим?

Екатеринбург (Новый День, Екатерина Норсеева) ― Российские пекари собираются поднять цены на хлеб ― до конца года он может подорожать до 10%. Национальный союз хлебопечения, в частности, сообщил, что на росте себестоимости производства сказалось несколько факторов ― рост цен на сырье, то есть муку, увеличение логистических затрат и фондов оплаты труда рабочих.

Россияне едят много хлеба, в общем обороте розничной торговли на него приходится 2,3%, по данным Гильдии пекарей и кондитеров по итогам 2020 года. Среднестатистический россиянин съедает 116 кг хлебобулочных изделий в год, причем при падении благосостояния объем потребляемого хлеба увеличивается.

Сейчас средняя цена за булку хлеба весом в 150 г составляет порядка 30-50 рублей по ценам 2023 года. «Новый День» проанализировал рецепты для домашнего использования, чтобы понять, можно ли сэкономить на покупке этого продукта.

Средняя цена за 1 кг муки ― примерно 50-60 рублей (в розничных сетях и онлайн-магазинах). Мука ― это самый дорогой ингредиент классического хлеба. Помимо того, для приготовления используются дрожжи (15-20 рублей за пакетик), вода, соль и сахар.

Булка белого

Ингредиенты:

400 г белой муки

260 мл воды

5 г сухих дрожжей

5 г соли

10 г сахара

Приготовление:

1. Смешать муку и дрожжи, постепенно добавляя воду, пока тесто не начнет собираться в шар.

2. Постоянно вымешивая, добавить соль и сахар.

3. Замешать до момента, когда тесто будет держать форму шара.

4. Накрыть мокрым полотенцем емкость с тестом и оставить на расстойку на час.

5. Обмять тесто, подсобирая его в шар и снова дать расстояться час.

6. Достать тесто из емкости, сформировать каравай или уложить в форму-кирпичик. Оставить дойти еще на час.

7. Духовку разогреть на максимум, при этой температуре печь 10 минут, затем допекать при 180 градусах (от получаса, в зависимости от размера заготовки). Готовый хлеб издает полый гулкий звук, если постучать по его дну костяшками пальцев.

По этому рецепту получается примерно 4 булки хлеба по 150-200 граммов. Общие затраты на приготовление ― порядка 60 рублей на ингредиенты и работу духовки, т.е. себестоимость – 15 рублей за булку.

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