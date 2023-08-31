В квартире на улице Крауля во время пожара обнаружили труп женщины

Сегодня утром в девятиэтажке на улице Крауля произошел пожар. В квартире на четвертом этаже во время тушения обнаружили труп женщины. По предварительным данным, криминала в ее смерти нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 07:52. В квартире горело домашнее имущество на площади всего 2 квадратных метра, пожар потушили за 4 минуты. Но хозяйку квартиры спасти не удалось.

«По факту смерти женщины проводится проверка Следственным отделом по Верх-Исетскму району города Екатеринбурга СКР. Следователи выехали на осмотр, тело будет направлено на судмедэкспертизу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что рассматриваются разные версии, в том числе – неосторожное обращение с огнем при курении. «Очаг возгорания находился в кровати. Предварительно криминала нет», – добавил Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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