Военнослужащие «на передке» остались без надбавок и премий

Сотни военнослужащих, заключивших контракты с подразделениями, на месте службы столкнулись с неприятным сюрпризом. В частях, куда они приезжают, нет свободных должностей, а значит, нельзя рассчитывать на полноценную зарплату.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, некоторые из контрактников уже находятся в зоне СВО, но при этом получают не 200 тысяч рублей, а намного меньше – им просто не могут начислить ни премии, ни надбавки.

«Сигналы об этом ко мне начали поступать еще два месяца назад. Думал, что частные случаи. Но только на этой неделе стало окончательно понятно, что проблема носит системный характер, она есть в разных военных округах. По поступающей ко мне информации, только в одной бригаде как минимум несколько сот контрактников, часть из которых на СВО. Они все находятся за штатом, так как в воинском подразделении для них не нашлось вакантных должностей. Хотя по факту часть из них стоит на «передке». Начали выяснять. Причина чисто техническая, в системе «Алушта». Она не позволяет начислять выплаты помимо окладов тем, кто находится на «не вакантной» должности. Даже если командир воинской части – на стороне бойца», – написал Максим Иванов.

Депутат намерен подготовить запрос в Минобороны с просьбой обратить внимание на эту проблему.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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