Сроки закрытия перекрестка Серафимы Дерябиной – Зоологическая продлили до ноября

Первого сентября в Екатеринбурге должны были открыть проезд для транспорта по улице Зоологической в месте ее пересечения в улицей Серафимы Дерябиной. Но из-за переноса сетей сроки ремонта участка продлили до ноября.

«Сейчас на Серафимы Дерябиной других перекрытий нет», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Участки на пересечении с Бардина и Волгоградской уже открыты для проезда.

Из-за перекрытой улицы Зоологический общественный транспорт, следующий из Академического через «Радуга-Парк», продолжит ходить в объезд: по Объездной – через Светлореченскую – Репина – и далее по маршруту.

Напомним, улицу Серафимы Дерябиной периодически перекрывают уже больше года. По ней идет трамвайная ветка в Академический. Сейчас вдоль дороги продолжаются работы. Трамвай от Волгоградской до Преображенского парка обещали пустить «не позднее первого квартала 2024 года».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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