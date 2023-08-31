Каменские школьники займутся биатлоном (ФОТО)

В Каменске-Уральском школьники будут заниматься биатлоном ― 30 комплектов оборудования передали в школы города. Покупку профинансировала компания «ФОРЭС».

«Подписание соглашения по взаимодействию и поддержке проекта «Биатлон в школу» ― знаменательное событие. И огромная благодарность компании «ФОРЭС» за поддержку. Проект предполагает немалые затраты, но мы видим, что нашим ребятам это интересно: попробовать, что такое стрельба под нагрузкой. Тем, кому понравится, дорога уже в спортивные секции, чтобы серьезно заниматься биатлоном. После 1 сентября посмотрим, как ребята втянутся, как мы поучаствуем в соревнованиях, и будем дальше развиваться в этом направлении», ― сказал глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов.

Отметим, что в комплект для школьного биатлона входят винтовка на базе MP-61, стрелковый коврик и мишенная установка, поэтому развернуть линию огня и линию прицела можно в любых условиях за несколько минут.

Проект «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» компания «ФОРЭС» развивает с 2019 года, а в 2021-м был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта между Министерством спорта РФ, Союзом биатлонистов России, компанией «ФОРЭС» и свердловским отделением «Юности России», в рамках которого и началась поставка оборудования в школы и колледжи. В прошлом году по поручению минспорта началась разработка отдельного модуля по биатлону для уроков физкультуры.

«Каменские ребята будут обучаться спортивной стрельбе из пневматического оружия. Надеемся, что участие школ города в программе «Биатлон в школу» выполнит желание самих школьников получить новый формат урока физкультуры, на котором тренировка будет не только полезной, но интересной и азартной. Освоение элементов биатлона – это прекрасная возможность вовлечь в этот вид спорта детей и их родителей, учителей. Все это со школьной скамьи позволит глубоко погрузить в культуру российского биатлона, спорта, в котором наша страна всегда занимала особое положение и неоднократно доказывала свой авторитет. Может когда-нибудь именно наши дети станут новыми звездами биатлона», – выразил надежду директор обособленного подразделения «ФОРЭС» Александр Миллер.

Добавим, что с начала проекта в образовательные учреждения поставлено 2500 комплектов оборудования для биатлона, из них тысяча ― в этом году. Мобильные комплексы передавались по заявкам в школы и колледжи Екатеринбурга, Полевского, Сухого Лога, Североуральска, Тавды, Березовского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, Алапаевска, Верхотурья, Ирбита, Серова, Талицы. Более 140 комплектов были отправлены в Курганскую область и свыше 100 ― в Югру, 70 установок переданы в Омск, Ростов-на-Дону и Пермь, 62 комплекса поставлены в Чечню. С момента старта проекта компания «ФОРЭС» направила на его реализацию свыше 148 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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