Жителя многоэтажки подозревают в том, что тот изрезал собаку (ФОТО, ВИДЕО)

Жителя многоэтажки заподозрили в том, что он зарезал овчарку. Все случилось 24 августа в районе дома № 123 на улице Коммунистической. Произошедшее попало на камеру домофона. На кадрах видно, как гражданин гуляет с овчаркой, а после уводит ее за пределы камеры. Дальше слышен визг собаки, а после овчарка появляется, но уже хромает. При этом видно, как с нее капает кровь.

Во дворе жилого дома зарезали собаку

Позже хозяин питомца пошел к домофону, где попросил женщину вынести воду. Вместе они отмывали кровь с асфальта.

Делом занялся благотворительный фонда «Клякса». Кадры волонтерам прислали местные жители – соседи предполагают, что собака мертва.

Активисты сегодня пришли в полицию, чтобы написать заявление для возбуждения уголовного дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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