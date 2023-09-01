Ушло в суд дело об угрозе убийством девушке с сине-зелеными волосами

Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд уголовное дело в отношении двух молодчиков, которые угрожали утопить в фонтане 18-летнюю девушку с сине-зелеными волосами.

«Один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, кратковременно лишив потерпевшую возможности дышать. Одновременно с этим второй обвиняемый высказал в ее адрес угрозу применения насилия, бросил ей в лицо упаковку муки весом 1 кг и нанес удар в голову потерпевшей. С учетом обстановки, примененного насилия и агрессивного поведения более взрослых мужчин потерпевшая опасалась за свою жизнь и угрозу убийством восприняла реально», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 1 августа в Каменске-Уральском на улице Строителей. 18-летняя девушка гуляла недалеко от дома, когда на нее напали двое пьяных мужчин, которым не понравился цвет ее волос.

Хулиганы оказались местными жителями 1991 и 1993 г. р., ранее судимыми за истязание и незаконный оборот наркотиков. В качестве извинения они сказали, что «произошло непонимание» и что причина произошедшего – их опьянение.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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