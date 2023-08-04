Двое ранее судимых мужчин избили и бросили девушку в фонтан из-за крашеных волос

В Каменске-Уральском задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос.

Инцидент произошел 1 августа на улице Строителей. 18-летняя девушка гуляла недалеко от дома, когда на нее напали двое пьяных мужчин, которым не понравился цвет ее волос. Девушке нанесли побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые задержаны. Это местные жители 1991 и 1993 г.р., ранее судимые за истязание и незаконный оборот наркотиков.

«Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами. В настоящее время следственным отделом ОП № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Подозреваемые содержаться под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ. Они уже принесли извинения потерпевшей», – отметил полковник Горелых.

На предоставленном полицией видео задержанные говорят, что произошло «недоразумение».

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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