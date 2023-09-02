В Свердловской области осужденный сбежал из колонии

В Свердловской области третьи сутки разыскивают осужденного, который 30 августа сбежал из колонии-поселения в Камышловском районе. Всех, кто видел мужчину, просят сообщать в ГУФСИН.

Известно, что мужчина был осужден за смертельное ДТП, с места которого он скрылся. В колонию он прибыл недавно, 21 июня.

«Иван Григорьев, 1992 года рождения, 30 августа около 14:30 в поселке Восточный Камышловского района самостоятельно покинул колонию-поселение. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону инициатора розыска: дежурная часть ГУФСИН 8 (343) 359-56-11, отдел розыска ГУФСИН 8 (343) 359-57-44. Конфиденциальность гарантирована», – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Рост Григорьева – 175 см, телосложение среднее. Волосы темные короткие, возможна борода, усы. Был одет в черную шапку, камуфляжную курточку, черные ботинки, серо-черные джинсы. Особые приметы: татуировка на руке левой кисти в виде льва, тату на предплечье обеих рук.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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