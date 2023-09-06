Сбежавшего из колонии осужденного поймали на шестой день

Осужденного, который 30 августа сбежал из камышловской колонии-поселения № 45, нашли в Алапаевске.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, возбуждено уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы», мужчине грозит еще 4 года колонии.

Ранее он был приговорен к 5 годам заключения за ДТП со смертельным исходом, с места которого скрылся.

Камышлов, Едена Владимирова

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