Сбежавшего из колонии осужденного поймали на шестой день

Осужденного, который 30 августа сбежал из камышловской колонии-поселения № 45, нашли в Алапаевске.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, возбуждено уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы», мужчине грозит еще 4 года колонии.
Ранее он был приговорен к 5 годам заключения за ДТП со смертельным исходом, с места которого скрылся.
Камышлов, Едена Владимирова
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