В Каменске-Уральском школьник умер 1 сентября

В Каменске-Уральском 15-летний подросток умер, предположительно, задохнувшись от газа для зажигалок. Инцидент произошел накануне, 1 сентября. Прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, вчера днем подросток во время прогулки внезапно почувствовал себя плохо, предположительно от вдыхания паров газовой смеси из баллона. Мальчик упал на землю. Друзья вызвали скорую, но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть подростка. В кармане его одежды находился баллончик с газом для заправки газовых устройств.

«Несовершеннолетний воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе общеобразовательной школы, на учете в органах системы профилактики не состоял», –– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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