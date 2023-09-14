Еще один подросток в Свердловской области умер, отравившись газом из баллона

В Свердловской области второй подросток за последний месяц умер, отравившись газом из баллона. На этот раз погиб 15-летний мальчик в Качканаре.

Инцидент произошел 12 сентября. По предварительной информации СУ СКР по Свердловской области, подросток гулял с друзьями. В какой-то момент ему стало плохо, но сверстники не оказали ему никакой помощи. О происшествии в полицию сообщили случайные очевидцы, которые увидели состояние парня. Проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безрезультатными, медики констатировали смерть.

«По имеющимся данным, причиной смерти могло стать отравление после вдыхания подростком бытового газа из баллончика. По данному факту следственным отделом по городу Качканар СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полиция сейчас устанавливает тех подростков, которые были рядом с погибшим. Обстоятельства, при которых газ, возможно, ставший причиной смерти, оказался в руках ребенка, также тщательно выясняются.

Напомним, аналогичный случай произошел 1 сентября в Каменске-Уральском. Там, предположительно от газа, скончался 15-летний парень. Он тоже гулял с друзьями, в какой-то момент ему стало плохо. В кармане обнаружили баллон с газом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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