Уральским подросткам запретят покупать зажигалки

Прокурор Свердловской области Борис Крылов внес в заксо законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним зажигалок с сжиженным углеводородным газом.

«В последнее время в регионе врачи-наркологи обратили внимание на рост отравлений подростков сжиженным углеводородным газом – школьники покупают газовые зажигалки либо заправочные баллоны и вдыхают газ, тем самым губя свое здоровье», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

В законопроекте, который рассмотрят на последнем в этом году пленарном заседании, говорится: «На территории Свердловской области в целях предупреждения причинения вреда здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию запрещается розничная продажа этим лицам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а именно газовых зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ, используемых для заправки газовых зажигалок, работы бытовых приборов».

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре в Свердловской области от отравления газом погибли двое подростков – один в Каменске-Уральском, другой – в Качканаре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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