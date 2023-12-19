В Свердловской области подросткам запретили продавать газовые зажигалки: от них за год умерли 7 детей

Законодательное собрание Свердловской области в трех чтениях приняло законопроект о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и баллонов для их заправки. С начала года, по официальным данным, от отравления газом умерли 7 подростков.

Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области, которая и выступила с законодательной инициативой о запрете продажи зажигалок. Ранее было известно лишь о двух смертях: в сентябре от отравления газом погибли подростки в Каменске-Уральском и Качканаре.

Депутаты в трех чтениях проголосовали за принятие законопроекта. Теперь дети до 18 лет не смогут купить «товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, а именно газовые зажигалки и заправочные баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ». Если у продавца будут сомнения в возрасте покупателя, он вправе попросить документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, прокуратура предложила внести изменения в закон Свердловской области «Об административных правонарушениях», дополнив его статьей 10-6, устанавливающей административную ответственность за продажу газовых зажигалок и баллонов. Оба закона, принятые в трех чтениях, направлены на подпись губернатору.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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