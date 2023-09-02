«Автомобилист» начал новый сезон с победы над «Магниткой» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня стартовал чемпионат КХЛ. В первом домашнем матче «Автомобилист» выиграл у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:2, взяв своеобразный реванш за весенний плей-офф. На игре присутствовали более 5 тысяч зрителей, трибуны КРК «Уралец» были заполнены до отказа.

«Автомобилист» открыл счет на 10-й минуте встречи. Автором первого гола в новом сезоне стал защитник Сергей Зборовский. После мощного щелчка Никиты Трямкина шайба пролетела мимо ворот «Магнитки», срикошетила от борта и попала на клюшку Зборовского, а тот переправил ее в дальний угол. Второй период прошел без голов, но стал нервным для команды из Екатеринбурга. В концовке игрового отрезка «Автомобилист» дважды подряд остался в меньшинстве и отбивался от атак «Металлурга», но выстоял. Гости добились своего на первой минуте третьего периода – после броска Максима Мухаметова почти с острого угла шайба влетела в ворота Евгения Аликина – вратаря-дебютанта «Автомобилиста». А в середине двадцатиминутки «Магнитка» вышла вперед, благодаря шайбе Никиты Михайлиса.

Екатеринбуржцы сумели отыграться за пять минут до сирены. После броска Трямкина шайба попала в Брукса Мэйсека, и отскочив от игрока, влетела точно в ворота «Металлурга». При равном счете 2:2 команды ушли в овертайм. «Автомобилисту» понадобилось всего 18 секунд, чтобы поставить победную точку в матче – гол оформил Джесси Блэкер после отличного паса Мэйсека.

«Поздравляю всех с началом чемпионата. Команда, как и болельщики, соскучились по хоккею и по этим эмоциям. Сегодня мы здорово начали игру. Планировали небольшой штурм сделать, и болельщики нас гнали вперед. У команды был хороший настрой. Здорово, что забили первый гол. Были еще хорошие моменты, но не хватило реализации. Во втором периоде наши удаления на ровном месте немного сломали игру. В третьем периоде после пропущенного гола ребята психологически немного подсели, было много потерь при выходе из зоны. Наверное, это и заслуга «Металлурга», потому что они хорошо прессинговали. Здорово, что ребята собрались в концовке, переломили игру и забили победный гол в овертайме», – подвел итоги матчи тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции.

Журналисты спросили, было ли у него чувство дежавю в сегодняшнем матче с «Магниткой». «Да я старался не думать об этом. Я верил в ребят, а ребята верили в себя. Здорово, что победили», – с улыбкой ответил Заварухин.

Второй матч «Автомобилист» проведет снова на домашнем льду. 4 сентября екатеринбургский клуб сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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