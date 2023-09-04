71-летнюю пенсионерку, которая выбросила правнука из окна, признали невменяемой и отправили на лечение

В Кушве суд отправил на принудительное лечение 71-летнюю женщину – в октябре 2022 года она, будучи пьяной, вытолкнула из окна второго этажа трехлетнего ребенка. Судебная психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает психическим расстройством.

Как писал ранее «Новый День», инцидент произошел в Кушве 15 октября 2022 года. Пьяная женщина, которой на тот момент было 70 лет, столкнула своего трехлетнего правнука с балкона. Ребенок упал на землю с пятиметровой высоты, к счастью, он выжил, но получил травмы головы и тела (сейчас ребенка уже выписали).

В отношении прабабушки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Во время расследования в отношении пенсионерки провели судебную стационарную психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством, «в связи с чем она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

По итогам расследования уголовное дело с соответствующим постановлением было направлено в суд, который уже принял решение о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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