В Кушве будут судить 71-летнюю пенсионерку, которая выбросила трехлетнего правнука с балкона

В Кушве 71-летняя пенсионерка выбросила с балкона второго этажа своего правнука, которому на тот момент было три года. Женщина была пьяна. К счастью, ребенок выжил.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, жуткая история случилась 15 октября 2022 года. Пьяная женщина, которой на тот момент было 70 лет, столкнула своего трехлетнего правнука с подоконника балкона. Ребенок упал на землю с пятиметровой высоты, к счастью, он выжил, но получил травмы головы и тела (сейчас ребенка после лечения уже выписали домой).

«Тревожное сообщение по данному факту поступило от соседки, которая услышала крики во дворе дома. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили пенсионерку в ее же квартире, она никуда скрываться не стала», – уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении прабабушки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Во время расследования в отношении пенсионерки провели судебную стационарную психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством, «в связи с чем она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

«Эксперты пришли к выводу, что гражданка представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц, в связи с чем нуждается в применении к ней принудительного лечения в медицинской организации, – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области. – Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для принятия решения о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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