На досрочных довыборах в заксо проголосовали 146 человек

В Свердловской области завершилось досрочное голосование на довыборах депутата регионального заксобрания.

Оно проводилось в 15 отдаленных деревнях Ирбитского избирательного округа. Например, один из таких участков был организован в деревне Унже-Павинской – до нее можно добраться только по реке.

Как сообщили в областном избиркоме, досрочное голосование проводилось для 477 избирателей, зарегистрированных в 13 деревнях и 2 поселках. Всего проголосовало 146 человек. На участках присутствовали два наблюдателя.

Напомним, с 9 по 10 сентября в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Досрочное голосование проводилось только на довыборах в заксо.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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