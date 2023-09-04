В детских садах переписывают родителей, голосующих дистанционно

Воспитатели детских садов Екатеринбурга интересуются, как именно планируют голосовать на выборах в ЕГД родители малышей.

Как рассказала «Новому Дню» жительница города, воспитатель их группы сначала рассказала всем в чате, что в этом году есть возможность подать на Госуслугах заявление о голосовании через интернет, а потом попросила отметиться всех родителей, которые выбрали именно этот способ голосования.

Напомним, ДЭГ в Екатеринбурге в этом году проводится впервые. По состоянию на 31 августа выбирать депутатов городской думы по интернету пожелали более 52 тысяч жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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