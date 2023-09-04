Лидер ЛДПР предложил разрешить студентам писать курсовые с помощью нейросетей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что студентам надо разрешить использовать нейросети для написания курсовых и дипломных работ. Об этом он заявил сегодня в Екатеринбурге на встрече со студентами УрФУ.

«Новый учебный год только начался, а многие студенты уже волнуются по поводу предстоящих экзаменов, зачетов, дипломных работ. Мы в ЛДПР хотим немного облегчить это бремя и выступаем с революционным предложением – повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ», – цитирует Слуцкого ТАСС.

Напомним, у самой ЛДПР уже есть опыт работы с нейросетями. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме партия представила искусственный интеллект «КиберЖириновский». Нейросеть обучали на основе публичных выступлений покойного лидера партии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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