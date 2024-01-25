Архангельский университет разрешил писать диплом с помощью нейросети

В Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске разрешили использовать нейросети для написания дипломных работ. Об этом сообщила проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова.

Во многих вузах страны введены ограничения по оригинальности текстов, поэтому было решено ввести подобные меры для использования нейросетей, передает РИА «Новости». Если студент успешно выполнил учебный план, не имеет задолженностей, то он допускается к итоговой аттестации.

«Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы», – пояснила проректор.

Молодые люди в большинстве случаев пользуются технологиями, если те позволяют им тратить меньше усилий для достижения цели. «Поэтому ничего удивительного нет в том, что студенты активно начали использовать нейросети в учебной деятельности при написании работ текущего контроля и при написании выпускных работ», – считает проректор САФУ.

Важно, чтобы студент продемонстрировал свои знания и убедил в том, что работу писал именно он. «Поэтому он может сам за себя решить – или я пишу сам и не «нарываюсь» на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат – студент успешно защитился», – заключила Морозова.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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