Рособрнадзор планирует пропускать через нейросеть работы ЕГЭ со всей России

Рособрнадзор будет использовать нейросеть для выявления нарушений на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Да, мы планируем всю страну осматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки, а метки уже человек модератор просматривает и дает окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет», – сказал Музаев.

По его словам, применение нейросетей для выявления нарушителей на госэкзамене будет проходить во всех регионах РФ со следующего года.

Кроме того, Музаев уточнил, что график ЕГЭ в 2024 году может быть принят до конца этого года или в начале следующего.

Москва, Зоя Осколкова

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