«Есть опасность восстания машин. Но я в это не верю». Интервью с экспертом по искусственному интеллекту

С ростом популярности нейросетей все более актуальным становится вопрос: а не захватит ли искусственный интеллект мир? Какие профессии он вытеснит с рынка? Не грозит ли чат GPT системе образования? Об этом и других проблемах использования ИИ «Новый День» поговорил с руководителем Центра цифровой гуманитаристики Уральского федерального университета Анной Михайловной Плотниковой.

– Анна Михайловна, в последние месяцы нейросети становятся все более массовыми и популярными. Соответственно, становится все больше разговоров об опасности, которую может таить в себе искусственный интеллект и его вседоступность. На ваш взгляд, к чему глобально может привести такое стремительное развитие ИИ?

– Я думаю, когда только появился интернет, все так же говорили о его опасности. В каждую эпоху технический прогресс людей пугает, потому что он всегда приносит что-то пока неизвестное. Тем более нейронная сеть – это сложная система, которую большинство знает только через иллюстрации. Но не знает, как она устроена. Думаю, распространение информации о машинном обучении, искусственном интеллекте – важный шаг к тому, чтоб в обществе было более глубокое понимание этой проблематики.

Хотя, конечно, искусственный интеллект может быть опасен. Это правда. Люди говорят о восстании машин, но, наверное, это преувеличение. Тем не менее, конечно, есть профессии, которые, вероятно, заменит искусственный интеллект. Уже сейчас мы видим, что некоторые профессии частично уходят. Например, есть магазины без кассиров. И искусственный интеллект постепенно заменит все то, где есть рутина, однообразие, где не нужны творческие способности. Диспетчеры, кассиры и так далее – их может заменить искусственный интеллект.

– А кого искусственный интеллект не заменит?

– На мой взгляд, искусственный интеллект никогда не сможет заменить психолога или врача. Все те профессии, которые связаны с общением с людьми, с взаимодействием, с творчеством. Хотя те же врачи уже используют нейросеть при постановке диагнозов, но в целом искусственный интеллект врачей не заменит. Социолога и политолога не заменит. Потому что здесь нужно анализировать процессы, а нейросеть пока на это не способна. Хотя кто знает, что будет через 20-30 лет?

Не верю, что нейросети заменят писателей, художников, музыкантов. Не верю, что они смогут написать художественные тексты, которые будут нести важные смыслы, которыми будут зачитываться. И по рисункам нейросети мы видим, что да, они хорошие, но все-таки почерк отличается от почерка художника. То же самое и с музыкой.

Или журналисты, копирайтеры. Давно идут разговоры, что искусственный интеллект их заменит, но я так не думаю. Скорее, нейросеть станет помощником в написании текстов, сборе информации. Да, искусственный интеллект умеет создавать тексты, и делает это неплохо. Потому что нейросети устроены на базе языковых моделей. Но это – не итоговый текст, который без человека уже можно использовать. Нейросеть ошибается, и ошибок довольно много, они смешные. Сегодня есть много экспериментов, когда сравнивают текст нейросети и человека. Пока нейросеть пишет школьные сочинения как троечник.

Хотя, конечно, технологии машинного обучения будут совершенствоваться, нейросеть будет писать все лучше и лучше. Мы это видим на примере автоматических переводчиков. Вспомните, когда Google-переводчик только появился, он допускал огромное количество неточностей. А сегодня говорят, что он может заменить профессию переводчика. Хотя я в такое не верю. Я оптимистично настроена, и полагаю, искусственный интеллект нам всем будет помогать, мы будем в работе использовать его возможности.

– Вы говорите, что психолога нейросеть не заменит, но я знаю, что некоторые уже используют чат GPT как некоего коуча, психолога, программируют его на задавание вопросов, которые раскрыли бы личность человека с другой стороны.

– Да, нейронная сеть может помочь в формулировании запроса для психолога. Может помочь, когда человек что-то ищет на определенную волнующую его тему. Нейросеть может создать какие-то рекомендации. Но, конечно, ни один человек пока не станет принимать буквально рекомендации чата как психолога.

Все-таки сегодня в нейронных сетях игры больше, чем всего остального. Пока мы столкнулись с этапом освоения чего-то нового. И нейронные сети пока для нас – интересная игрушка. Большинство людей пытается разобраться, что может нейронная сеть, а что нет, где ее пределы. Что будет дальше, мы пока не знаем, но думаю, что нейросети будут больше и больше входить в нашу жизнь и охватывать разные сферы.

– В Америке в некоторых компаниях чат GPT уже стал обязательным для работы. Работодатель сравнивает эффективность сотрудников, и видит, что с нейросетью задачи решаются быстрее. Некоторые даже называют чат GPT когнитивным имплантом. Насколько это вообще реально – что в перспективе нейросети станут обязательными в работе?

– Элемент принуждения – это всегда плохо. Но если человек сам посмотрел на работу искусственного интеллекта, понял, что ему это может облегчить жизнь, стать ему костылями в профессии – то почему нет? Сейчас таким помощником стали ресурсы интернета, служащие источниками информации. В будущем станет привычным обращение к возможностям нейросетей.

– А стоит ли ограничивать развитие искусственного интеллекта? Не выйдет ли он за рамки, не станет неконтролируемым?

– Опасность такая есть. Неслучайно Илон Маск и Стив Возняк написали письмо, призывающее остановить разработку и обучение нейросетей на время. Опасность неконтролируемого использования искусственного интеллекта сегодня связана с его доступностью. Надо ли законодательно закреплять какие-то правила использования? Думаю, да, должны быть ограничения в некоторых сферах применения. Закон должен сформулировать свое отношение к этому, потому что любое неконтролируемое использование может привести к мошенническим действиям в том числе. Думаю, остро встанут проблемы интеллектуальной собственности, авторского права.

На примере университетов это уже начинается. В РГГУ студент написал диплом с помощью чата GPT. И мы понимаем, что и наши студенты могут писать работы с помощью нейросетей. Нужно ли это ограничивать? Вопрос спорный. Я думаю, ограничения не должны приходить сверху. Скорее, это должно стать этическим запретом. Студент должен понимать, что это нехорошо, неэтично, это не демонстрирует его знания и компетенции. И педагог должен проявлять внимание к текстам и думать, действительно ли написал человек? Но в других сферах – не в образовании – законы относительно использования нейросетей должны быть.

– Не могу не спросить. Когда будет восстание машин? Может ли нейросеть развиться так, что захватит мир?

– Да, есть опасность восстания машин. Но я в это не верю. Думаю, мы преувеличиваем опасность искусственного интеллекта, как люди когда-то преувеличивали опасность автомобиля. Надо быть более лояльными к прогрессу в целом. Да, в словосочетании «искусственный интеллект» уже заложено, что это – мозг. Но этот мозг пока не столь совершенен, как человеческий. Будет ли он таким? Трудно сегодня сказать. Но я думаю, что до момента, когда компьютер создаст фактически другого человека, все-таки далеко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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