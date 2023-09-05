Сервис по переводу детей в детсады заработал, но со сбоями

Онлайн-сервис по переводу детей из одного детского сада в другой заработал сегодня после технического сбоя. Но родители рассказывают, что по-прежнему не могут подать заявление.

Обычно сервис «Перевод в ДОО» начинает работать с 1 сентября. В этом году из-за технических сбоев в первые дни месяца вкладка на сайте екатеринбург.рф не открывалась. Сегодня родители сообщают, что услугу можно получить, но только частично.

«Сегодня сам сервис заработал. Дает посмотреть наличие мест в выбранных детских садах. Но не дает подать заявление на перевод. Сидим обновляем сайт каждый час», – рассказали «Новому Дню» родители.

Напомним, сервис «Переводы в детских садах» заработал в Екатеринбурге в начале 2022 года. Он позволяет за 5-10 минут узнать о наличии свободных мест в нужных детских садах и тут же подать заявление на перевод. До запуска этой услуги перевести ребенка из одного садика в другой можно было только при личном посещении управления образования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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