Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

Как и прогнозировали врачи, к началу сентября в Свердловской области выросло количество случаев ОРВИ. За неделю с 28 августа по 3 сентября зарегистрировано 14 295 заболевших, что на 13% больше, чем неделей ранее.

«Уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 23,2%. В структуре заболеваемости 55% составляют дети», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Врачи продолжают вести мониторинг за циркуляцией возбудителей ОРВИ. Как и неделей ранее, лабораторные исследования показывают, что доминирует риновирус (21,7%), а еще выделены вирусы SARS-CoV-2 (коронавирус).

В Екатеринбурге за ту же неделю зарегистрировано 7328 случаев ОРВИ, что на 18,2% больше, чем неделей ранее. А выше всего заболеваемость в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановиче, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логу, Полевском, Арамили.

Напомним, в Свердловской области уже стартовала прививочная кампания против гриппа. Первую партию вакцины – 850 тысяч доз – уже доставили в детсады, школы и больницы. По прогнозам врачей, грипп придет в регион в ноябре, а своего пика заболеваемость достигнет в январе. Эпидемии удастся избежать, если будет привито более половины населения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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