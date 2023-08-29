Грипп в Свердловской области ждут в ноябре: вакцинация уже началась

Заболеваемость гриппом в Свердловской области в этом году, по прогнозам медиков, начнется в ноябре, а пик прогнозируется на январь. В регион уже доставили 850 тысяч доз вакцины, чтобы прививать взрослых и детей.

«Сегодня циркулирует ОРВИ, пока превалирует риновирус, но появился уже и парагрипп. В прошлом году первые случаи гриппа были в конце октября – начале ноября. Я прогнозирую, что в этом году случаи появятся в ноябре. Заболеваемость вырастет ко второй половине декабря, пик придется на январь, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. – Согласно прогнозу Федерального института гриппа, необычных штаммов гриппа в этом году не ждем. Со всеми уже ранее встречались. И состав вакцин соответствует сделанному ранее прогнозу ВОЗ».

В конце прошлой недели в Свердловскую области уже доставили 850 тысяч доз вакцины от гриппа. В том числе 630 тысяч доз «Совигрипп» для взрослых и 220 тысяч доз «Ультрикс Квадри» для детей. Кроме того, впервые в этом году привезли 67 тысяч доз «Ультрикса Квадри» для беременных и людей с хроническими заболеваниями. Из всех групп населения за первые дни прививки поставили уже 10 тысяч человек, а всего планируется охватить 65% населения. Не исключено, что для увеличения количества вакцинированных прививочные пункты к концу сентября откроют в торговых центрах.

«Каждый год мы видим значительный рост ОРВИ в первой половине сентября, когда дети приходят в организованные коллективы. А сейчас пока заболеваемость на низком уровне, что позволит спокойно перенести вакцинацию, пока нет рядом больных ОРВИ. Я бы рекомендовал привиться в ближайшее время», – отметил Харитонов.

По словам эксперта, эпидемии гриппа в этом году не будет, если прививками охватят запланированное количество людей. «Мы последние лет пять живем без эпидемии гриппа – с тех пор, когда начали прививать более 50% населения», – добавил внештатный специалист минздрава.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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