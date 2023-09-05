В Ирбите выбрали двух финалистов конкурса на пост мэра

В Ирбите завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

На странице городской думы «ВКонтакте» сообщается, что на конкурс было подано два заявления. Одно – от действующего главы Николая Юдина и второе – от депутата городской думы, директора «Центра системы образования» Ольги Гладковой.

Комиссия рекомендовала думе обоих кандидатов, окончательное решение вынесут депутаты 14 сентября.

Ирбит, Елена Владимирова

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