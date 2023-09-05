30-летней водительнице, которая погубила в ДТП сестру и пасынка, грозит до 15 лет лишения свободы

Женщине-водителю, которая 2 сентября села пьяной за руль и погубила в аварии сестру и пасынка, предъявили обвинение. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, жуткая авария произошла рано утром 2 сентября в Алапаевске. Нетрезвая женщина за рулем Hundai выехала на обочину, где машина столкнулась с деревом и загорелась. В салоне заживо сгорели 16-летний пасынок водительницы и 18-летняя сестра. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Сегодня женщине предъявили обвинение. Водительница признала свою вину.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения (домашний арест), с участием женщины также проводятся иные необходимые процессуальные действия», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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