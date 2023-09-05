ГосСМИ посчитало, сколько денег тратят свердловчане на ЖКУ и топливо

Среднестатистическая свердловская семья тратит в месяц на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и топлива для отопления и освещения жилых помещений 4682 рубля в месяц. Это примерно 9,6% от всех потребительских расходов. Таковы итоги исследования, которое провело РИА «Новости» по итогам 2022 года.

По этому показателю Свердловская область находится на 36-м месте среди всех регионов России. Самой необременительной оказалась «коммуналка» в Дагестане – там семья в среднем платит 3600 рублей в месяц (6,2% расходов), а самая дорогая – в Магаданской области, где семьи отдают в среднем 9726 рублей (13,7% расходов).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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