Свердловчане больше всех в УрФО тратят на коммуналку

Свердловчане тратят на коммунальные услуги больше, чем в среднем по России. В рейтинге по доле расходов населения на ЖКУ Свердловская область заняла 56-е место из 85. Таковы итоги исследования, которое провело РИА «Новости» по итогам 2023 года.

В среднем уральцы платят за коммуналку 5533 рубля в месяц, что составляет 9,9% ежемесячных расходов. Свердловская область стала единственной в Уральском федеральном округе, где доля расходов на коммунальные услуги выросла (+0,3%).

Как уже писал «Новый День», максимальная доля коммунальных платежей зафиксирована на Чукотке (14%), в Бурятии и Амурской области (свыше 13%), минимальная – в Астраханской области (6,3%), Калмыкии (6,6%) и Дагестане (6,7%).

В среднем по стране сумма коммунальных затрат – 5396,8 рубля, а доля потребительских расходов семьи, потраченных на них, – 9,4 %.

По итогам 2022 года на ЖКУ и топливо свердловчане тратили 4682 рубля в месяц, или около 9,6% от всех потребительских расходов. Свердловская область год назад находилась на 36-м месте среди всех регионов России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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