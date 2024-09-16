Жители Челябинской и Свердловской областей больше всех на Урале тратят на оплату ЖКУ

В 2023 году среднестатистическая южноуральская семья тратила на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для отопления в среднем 4 тысячи 375 рублей в месяц. Это составляло 9,7% в общей структуре расходов. Исследование проводило РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальная доля коммунальных платежей зафиксирована на Чукотке (14%), в Бурятии и Амурской области (свыше 13%), минимальная – в Астраханской области (6,3%), Калмыкии (6,6%) и Дагестане (6,7%).

Челябинская область со своими показателями расположилась на 51 строчке рейтинга, выстроенного по возрастанию доли платежей. Из регионов УрФО ниже оказалась только Свердловская область с показателем 9,9%.

Отметим, что год назад Челябинская область занимала в рейтинге 48 место. При этом доля ЖКУ в структуре расходов 2023 году по сравнению с аналогичным предыдущим периодом даже снизилась – на 0,3%. Но это объясняется не снижением коммунальных тарифов, а общим увеличением расходов. Что же касается непосредственно оплаты жилищно-коммунальных услуг, то сумма выросла в среднем на 9%.

Челябинск, Павел Зварзин

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