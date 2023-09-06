На Урале упразднят поселок с двумя аварийными домами

Дума Каменского района обратилась в заксо Свердловской области с предложением принять закон о ликвидации поселка Травяны. Сейчас там никто не живет.

В пояснительной записке говорится, что в Травянах нет ни постоянного населения, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни объектов социального, культурного, бытового, торгового назначения. На территории стоят только два почти разрушенных дома, жить в которых невозможно.

Вопрос о ликвидации поселка заксо рассмотрит после начала осенней сессии – в октябре.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в регионе уже ликвидировали два опустевших поселка в Гаринском районе. Киня и Татька были основаны в 1950-х годах для обслуживания исправительных колоний. Через 40 лет колонии закрылись, и населенные пункты стали не нужны. Все жители из них уехали.

Каменский район, Елена Владимирова

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