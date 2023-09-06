В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа на Циолковского

Пострадавший мужчина при взрыве газового баллона на улице Циолковского находится в состоянии средней тяжести. Он доставлен в ГКБ № 40 с ожогами, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
Взрыв на последнем этаже 12-этажного жилого дома прогремел сегодня около 16:00. Произошла разгерметизация газового баллона, который стоял на балконе. Ударной волной выбило оконные рамы. Эвакуация жильцов дома не потребовалась, сообщили в МЧС.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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