российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 сентября 2023, 15:45 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа на Циолковского

Пострадавший мужчина при взрыве газового баллона на улице Циолковского находится в состоянии средней тяжести. Он доставлен в ГКБ № 40 с ожогами, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Взрыв на последнем этаже 12-этажного жилого дома прогремел сегодня около 16:00. Произошла разгерметизация газового баллона, который стоял на балконе. Ударной волной выбило оконные рамы. Эвакуация жильцов дома не потребовалась, сообщили в МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге в 12-этажном доме взорвался газовый баллон

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,