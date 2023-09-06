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Среда, 6 сентября 2023, 15:45 мск

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В Екатеринбурге в 12-этажном доме взорвался газовый баллон

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе Южного вокзала взрывом выбило окна лоджии квартиры на 12-м (самом верхнем) этаже жилого дома на улице Циолковского.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, произошла разгерметизация газового баллона без последующего пожара. Ударной волной повреждены оконные блоки, несущие конструкции не нарушены. Пострадал один человек – владелец квартиры.

Издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник сообщает, что пострадавший пытался заправить газом зажигалку. Мужчина получил ожоги различной степени тяжести.

В МЧС добавили, что эвакуация жильцов дома не проводилось. На месте происшествия работают 9 спасателей и три единицы спецтехники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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