Мужчина, получивший ожоги при взрыве баллона на Циолковского, скончался

35-летний мужчина, который пострадал от ожогов во время взрыва газового баллона, скончался в больнице. Следователи начали проверку. По предварительным данным, мужчина пытался заправить зажигалку, и произошла разгерметизация баллона. За его жизнь боролись 5 дней.

О смерти пострадавшего сообщает сегодня пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. 35-летний мужчина получил сильнейшие ожоги 6 сентября.

«По факту смерти следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», ЧП случилось 6 сентября. Взрывной волной вынесло все стеклопакеты на балконе в квартире на 12 этаже. Прибывшему на место происшествия наряду полиции пострадавший, тогда находившийся в сознании, сообщил, что заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда мужчина решил проверить ее работоспособность, произошел хлопок. В день ЧП медики сообщали, что угрозы жизни мужчины нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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