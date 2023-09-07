На фестивале еврейской культуры выступят музыканты из Израиля и покажут спектакль «Моня Цацкес знаменосец»

С 10 сентября в Екатеринбурге начнется фестиваль современной еврейской культуры, который в этом году продлится не четыре дня, как ранее, а пять недель. На Урал приедут известные израильские музыканты – Йогев Шетрит и Таль Бабицкий. А на закрытии покажут спектакль «Моня Цацкес знаменосец» еврейского театра «Шалом» из Москвы.

«В этом году у нас получился более масштабный и самый глобальный из современных еврейских фестивалей. Обычно фестиваль идет 4 дня, а в этом году – почти 5 недель. Программа – на все возрасты, на все интересы: чтобы посмеяться, подумать, осознать, насколько важно ценить и уважать культуру друг друга. Концепция этого года – «История добрых дел», – рассказала директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.

Музыкальная программа в этом году тоже более обширная. Организаторы говорят, что ставят перед собой цель показать самую разнообразную еврейскую музыку, а не только «Хава нагила».

«Мы хотим показать творчество современных евреев – современную музыку, которая создается здесь и сейчас. В программе есть классика, джаз, фанк, соул, – рассказала генеральный директор джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова. – Мероприятия будут проходить в разные дни. Самое крупное – гала-концерт 10 сентября в Ельцин-центре. В этом году нам удалось пригласить виртуозного пианиста, вокалиста, композитора из Израиля Таля Бабицкого. После него выступит Arina Faul из Петербурга, которая исполняет фанк и соул на иврите, чего не делает никто другой в России. 15 сентября в Екатеринбург приедет легендарный израильский музыкант, виртуоз и композитор Йогив Шетрит. Это барабанщик, который в своем творчестве опирается на музыку Востока и Средиземноморья».

Еще один блок – театральная программа. Начнется она также 10 сентября праздником «Семейный день». Затем в рамках фестиваля несколько раз покажут иммерсивный спектакль «НеизЕкб», пройдут читки современных израильских пьес.

«Совместно с посольством Израиля мы делаем проект, где рассказываем про современную израильскую драматургию. Откроет программу 12 сентября читка пьесы «5 кило сахара». Это очень тяжелый материал, пьеса, которая рассуждает на тему, мешает ли нам наше прошлое или наоборот помогает? И вообще все израильские пьесы из проекта сильно раскрывают то, о чем сейчас в современном Израиле, наверное, думают и мыслят люди. Очень сильно это совпадает с мыслями, которые есть в нашем обществе. Что лишний раз доказывает, что везде все люди одинаковы», – рассказал главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков.

Завершится театральная программа 24 октября спектаклем «Моня Цацкес знаменосец» московского еврейского театра «Шалом». На эту постановку почти никогда невозможно достать билеты в столице – настолько она популярна. Еврейский писатель Эфраим Севела рассказал историю молодого литовского еврея, попавшего в Советскую армию. Рядовому Моне Цацкесу, который не умел и не хотел воевать, было суждено стать знаменосцем и пройти всю Великую Отечественную.

Кроме того, в рамках фестиваля месяц будут работать две выставки известного фотохудожника Дмитрий Брикмана – «Тени Иерусалима» и «Молитва Иерусалима». На эти выставки отдельно советуют обратить внимание любителям фотографии. А еще на фестивале будет показ еврейской моды «Кошерный стиль», кулинарный баттл, пройдут лекции и мастер-классы. Всю программу можно найти на официальном сайте. Кстати, почти все мероприятия – бесплатные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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