Мероприятия фестиваля еврейской культуры в Екатеринбурге отменять пока не будут

Мероприятия фестиваля еврейской культуры, который продолжается в Екатеринбурге до 24 октября, пока отменять не будут. В основном сейчас идут показы спектаклей и эскизов по пьесам израильских авторов.

Напомним, фестиваль еврейской культуры начался в Екатеринбурге 10 сентября. В первые недели из Израиля прилетали известные музыканты – Йогев Шетрит и Таль Бабицкий. Но оставшуюся часть программы делают в основном местные актеры и волонтеры центра «Менора», поэтому отмена авиарейсов из Израиля на проведение фестиваля не повлияет.

Ближайшие события пройдут с 15 октября. Это будут показы спектаклей и эскизов по пьесам израильских драматургов. Завершится театральная программа 24 октября спектаклем «Моня Цацкес знаменосец» московского еврейского театра «Шалом». Как рассказал режиссер Антон Бутаков, занимающийся театральной составляющей фестиваля, пока речи об отмене мероприятий нет.

Как сообщалось ранее, после эскалации конфликта более 1100 человек погибли в Израиле и секторе Газа. В Израиле число погибших превысило 700 человек, в больницах находятся 2382 человека, следует из данных Минздрава страны.

Екатеринбуржцы со вчерашнего дня несут цветы в синагогу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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