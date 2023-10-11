Технический сбой «отменил» спектакль московского еврейского театра «Шалом»

Сегодня екатеринбуржцы, которые планировали 24 октября посетить спектакль «Моня Цацкес знаменосец» Московского еврейского театра «Шалом», получили от платформы Timepad сообщение, что культурное мероприятие отменено.

Текст сообщения гласил: «Организатор отменил событие Спектакль «Моня Цацкес знаменосец». Московский еврейский театр «Шалом», на которое вы зарегистрировались. Мероприятие должно было пройти 24 октября 2023 c 19:00 до 21:00, и, к сожалению, мы пока не знаем, состоится ли оно в другой раз». Встревоженные зрители обратились в редакцию «Нового Дня» с вопросом, не связано ли это с палестино-израильским конфликтом.

Организаторы фестиваля еврейской культуры заявили, что все запланированные спектакли состоятся. «Отмен нет и не будет. Произошел технический сбой. Скоро все снова получат подтверждения про спектакль», – заявила «Новому Дню» директор еврейского культурного центра «Менора» в Екатеринбурге Ирина Гуткина. То же самое подтвердил режиссер Антон Бутаков, который добавил, что на спектакле «Моня Цацкес знаменосец» ожидается полный зал.

Напомним, фестиваль еврейской культуры начался в Екатеринбурге 10 сентября. В первые недели из Израиля прилетали известные музыканты – Йогев Шетрит и Таль Бабицкий. Но оставшуюся часть программы делают в основном местные актеры и волонтеры центра «Менора», поэтому отмена авиарейсов из Израиля на проведение фестиваля не повлияет.

Ближайшие события пройдут с 15 октября. Это будут показы спектаклей и эскизов по пьесам израильских драматургов. Завершится театральная программа 24 октября спектаклем «Моня Цацкес знаменосец» московского еврейского театра «Шалом». Как рассказал режиссер Антон Бутаков, занимающийся театральной составляющей фестиваля, пока речи об отмене мероприятий не идет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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