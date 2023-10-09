В синагогу несут цветы в память о погибших на юге Израиля

В Екатеринбургскую синагогу несут цветы в память о погибших в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди с цветами начали приходить еще вчера.

По последним данным, после эскалации конфликта более 1100 человек погибли в Израиле и секторе Газа. В Израиле число погибших превысило 700 человек, в больницах находятся 2382 человека, следует из данных Минздрава страны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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