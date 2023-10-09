«Нашим близким важна моральная поддержка» – как екатеринбургские евреи переживают события в Израиле (ВИДЕО)

В Израиле сейчас находятся несколько тысяч выходцев из Свердловской области. Директор еврейского культурного центра «Менора» в Екатеринбурге Ирина Гуткина рассказала «Новому Дню», как местная диаспора переживает события в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Реакция уральских евреев на события в Израиле

«Сейчас все понемногу отходят от субботнего шока. 7 октября был один из главных еврейских праздников – Симхат Тора, поэтому во всем Израиле был мирный выходной. То, что случилось, было неожиданным. Такого не было лет пятьдесят. В Израиле хоть и было неспокойно, но люди привыкли вести мирную и активную жизнь. Поэтому был шок, когда погибло столько мирных жителей на юге страны.

Мы постоянно находимся на связи с выпускниками еврейской диаспоры и нашими друзьями, с которыми мы делали множество культурных проектов. Еврейская община в России была одной из самых больших в мире, и с 90-х годов по репатриации уехало очень много людей. Но мы не теряли с ними связи. Сейчас нашим близким очень важна моральная поддержка. Из общения с ребятами я знаю, что многие сейчас хотят быть полезными. Они идут сдавать донорскую кровь, кто-то идет резервистом на призывные пункты. Несмотря на ограничения в стране, жизнь продолжается. Люди продолжают ходить в магазины, общаются и помогают друг другу. К сожалению, сейчас никто не может сказать, когда конфликт закончится. В Израиле официально объявлено военное положение», – рассказала директор «Меноры».

Как ранее писал «Новый День», со вчерашнего дня к синагоге в Екатеринбурге стали приносить цветы в память о погибших в зоне палестино-израильского конфликта. Собеседница агентства объяснила, что, скорее всего, так выражают скорбь обычные екатеринбуржцы, не знакомые с еврейской традицией. «У нас принято зажигать поминальные свечи в домах и приносить не цветы, а камни в места памяти. Но мы очень благодарны людям, которые таким способом выражают поддержку и сочувствие», – отметила Ирина Гуткина.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Правительство Израиля официально объявило состояние войны. По последним данным, в зоне эскалации конфликта погибли более 1100 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»