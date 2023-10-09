Более 1100 человек погибли в зоне палестино-израильского конфликта

Более 1100 человек погибли в Израиле и секторе Газа после эскалации конфликта. Минздрав Газы сообщил о 413 погибших и более 2300 раненых. В Израиле число погибших превысило 700 человек, в больницах находятся 2382 человека, следует из данных Минздрава страны.

В числе погибших палестинцев 78 детей, в восьми случаях люди погибли целыми семьями. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 120 тыс. жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских обстрелов.

По данным Минздрава Израиля, 22 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 345 получили серьезные ранения, передает Al Jazeera.

Обстрелы сектора Газа со стороны Израиля продолжались и ночью. Ожесточенные бои между боевиками Хамаса и израильскими войсками продолжаются как минимум в трех районах на юге Израиля, в том числе городах Ашкелон и Сдерот. Израильские военные сосредоточили около границы сектора Газа почти 100 тыс. резервистов.

ХАМАС заявил, что держат в плену на территории Газы более 130 человек.

Россиян призвали отказаться от поездки в Израиль, а турфирмам рекомендовали приостановить продажу туров в страну в связи с обострением обстановки.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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