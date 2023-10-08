МЭР призвало россиян отказаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Израиль, а турфирмам – приостановить продажу туров в эту страну. Представительство России в Палестине начало формировать списки для эвакуации граждан.

«Российским туристам следует отказаться от поездок в эту страну, пока ситуация там не нормализуется. Туроператорам рекомендуется приостановить продажу туров в Израиль и информировать туристов о ситуации в стране», – говорится в сообщении МЭР.

В министерстве напомнили, что в текущих условиях туристы могут отказаться от купленного тура и получить обратно деньги. Россиянам, уже находящимся в Израиле, МЭР рекомендовало быть осторожными, выполнять указания местных властей. По данным АТОР, в Израиле находятся около 100 организованных туристов из России.

В представительство России в Палестине начали поступать заявления от россиян, желающих эвакуироваться. Дипмиссия сообщила, что составляет списки.

«Для учета всех желающих покинуть сектор Газа в случае проведения эвакуации просьба направлять информацию: ФИО, контактный телефон, копию загранпаспорта. Просим обратить внимание, что конечной точкой в случае организации эвакуации будет Российская Федерация», – говорится в телеграм-канале представительства.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременным вопрос об эвакуации российских граждан. Он отметил, что международный аэропорт им. Д.Бен-Гуриона продолжает работать, местные власти не сообщали о его закрытии.

Представители здравоохранения в обеих сторон сообщили, что число погибших израильтян в ход конфликта достигло 659 человек, пострадавших – 2156 человек. Среди палестинцев погибли более 380 человек, более 2200 ранены. Жители сектора Газа получили предупреждения об эвакуации, но многие пожаловались, что им некуда идти. По данным ООН, более 70 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома, передает Al Jazeera.

Власти Израиля официально объявили о «состоянии войны» в стране. Минобороны страны приказало готовить к эвакуации поселки у ливанской границы. Более 750 израильтян числятся пропавшими без вести. Египетские переговорщики, работавшие по просьбе Израиля, не смогли договориться с движением ХАМАС об освобождении из заложников мирных граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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