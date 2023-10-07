АТОР: в Израиле находятся 100 россиян, самолеты летают штатно

В Израиле находятся порядка 100 россиян, путешествующих по купленным турам. Самолеты из России и обратно летают по обычному расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Предварительно, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Сообщений о пострадавших россиянах пока нет. Недавно в аэропорту Бен-Гурион встретили и отправили самолёты авиакомпаний Red Wings и «Азимут» из и в Минеральные Воды», – говорится в сообщении АТОР.

По данным Red Wings, их рейсы из РФ в Израиль выполняются штатно, изменения не планируются. «Аэрофлот» и «Победа» не выполняют рейсы над территорией Израиля.

Российские дипломаты заверили, что следят за ситуацией. Находящихся на израильской территории россиян призвали оставаться в безопасных местах в связи с обстрелами.

«Консульский отдел Посольства РФ в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», – призвали в пресс-службе дипмиссии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»