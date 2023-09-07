«Прошу меня кремировать. Не хочу гнить в земле», – девушка отправила пугающие сообщения и пропала

В Екатеринбурге ищут 22-летнюю Махфузахон Исмаилову. Она пропала 2 сентября, накануне своего дня рождения. Предположительно, девушка сама ушла из дома.

Перед этим она написала пугающие сообщения сестре и парню, с которым встречалась, уточняет Ural Mash. «Прости, что почти 4 года твоей жизни ты потратил на меня», – написала Махфузахон своему молодому человеку.

«Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», – такое послание она оставила сестре.

В последний раз ее видели 2 сентября, когда она выходила из алкомаркета и садилась в автобус. В медучреждения похожие пациенты не поступали. Поиски ведут полиция и отряд «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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