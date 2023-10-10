Пропавшую месяц назад девушку нашли мертвой

Девушку, которая 2 сентября ушла из дома и пропала, нашли мертвой.

Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой обнаружили в водоеме. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на знакомого семьи. Сегодня состоятся похороны.

В СУ СКР по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.

Как уже сообщал «Новый День», девушка ушла из дома накануне своего дня рождения. Перед этим она написала пугающие сообщения сестре и парню, с которым встречалась. «Прости, что почти 4 года твоей жизни ты потратил на меня», – написала Махфузахон своему молодому человеку. «Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», – такое послание она оставила сестре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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